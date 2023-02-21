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Гоббель Валентин Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1925

Дата смерти

24.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1954

Сын: Гоббель Александр Валентинович

Мать ребёнка: Гоббель Лидия Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1962

Сын: Гоббель Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Гоббель Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоббель Лидия Александровна

Смерть
24.01.1993
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