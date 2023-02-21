Гоббель Валентин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1925
Дата смерти24.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1954
Сын: Гоббель Александр Валентинович
Мать ребёнка: Гоббель Лидия Александровна
Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Гоббель Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Гоббель Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1993