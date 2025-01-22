(Пужихина) Елена
женский, родилась 06.07.1896, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
умерла 02.09.1896, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
ОтецПужихин МихаилОколо 1863 г.р.
МатьПужихина (?Данилкина?) КсенияНеизвестно г.р.
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Рождение
06.07.1896
Отец: Пужихин Михаил
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.09.1896
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область