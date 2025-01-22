(Пужихина) Елена 06.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пужихина) Елена

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 06.07.1896, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

умерла 02.09.1896, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Пужихин МихаилОколо 1863 г.р.
Мать
Пужихина (?Данилкина?) КсенияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1896

Отец: Пужихин Михаил

Мать: Пужихина (?Данилкина?) Ксения

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
02.09.1896
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

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