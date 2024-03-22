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- Александр Ефимович

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

10.10.1901 ст.

Дата смерти

19.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901 ст.

Отец: - Ефим Прохорович

Мать: - Пелагея Ивановна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.69-70 (Рождение №-66м)
Крещение
14.10.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Прохорович - крестьянский сын из д.Бухалдино (дядя) Крёстная мать: Варвара Герасимовна - крестьянская жена из д.Бухалдино
Смерть
19.02.1906 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 4 года (от водянки)
Похороны
20.02.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.123-124 (Умершие №-9м)
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