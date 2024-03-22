- Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения10.10.1901 ст.
Дата смерти19.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901 ст.
Отец: - Ефим Прохорович
Мать: - Пелагея Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.69-70 (Рождение №-66м)
Крещение
14.10.1901 ст.
Крёстный отец: Иван Прохорович - крестьянский сын из д.Бухалдино (дядя) Крёстная мать: Варвара Герасимовна - крестьянская жена из д.Бухалдино
Смерть
19.02.1906 ст.
Ребёнок в 4 года (от водянки)
Похороны
20.02.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.123-124 (Умершие №-9м)