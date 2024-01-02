Конев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1917

Отец: Коневым Крещенный Федор Папилович

Мать: Ксения Кузьминична

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