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Конев Андрей
Конев Андрей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1917
Пол
Мужской
Отец
Коневым Крещенный Федор Папилович
1871 г.р.
Мать
(Киселева) Ксения Кузьминична
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1917
Отец:
Коневым Крещенный Федор Папилович
Мать:
Ксения Кузьминична
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