Шестак (Куйчик) Мария Арестовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смерти?.06.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Отец: Куйчик Арест
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Метрика брака есть
Рождение ребёнка
07.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Метрика есть
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.
Дочь: Пашкова Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Есть метрика
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.
Дочь: Захаревич Матрона Даниловна
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Есть метрика
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Баранова Пелагея/Полина Даниловна
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шестаков Степан Данилович
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Шестак Александр Данилович
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шестак Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович
Смерть
?.06.1957