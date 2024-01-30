Шестак (Куйчик) Мария Арестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак (Куйчик) Мария Арестовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

?.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Куйчик Арест

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Муж: Шестак Данил Михайлович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Метрика брака есть
Рождение ребёнка
07.12.1904 ст.

Сын: Шестак Данил Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Метрика есть
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.

Дочь: Пашкова Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.

Дочь: Захаревич Матрона Даниловна

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Баранова Пелагея/Полина Даниловна

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шестаков Степан Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Шестак Александр Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шестак Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шестак Василий Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Михайлович

Смерть
?.06.1957
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