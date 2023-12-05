Чаплыгин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.2009
Рождение ребёнка
27.06.2011
Дочь: Чаплыгина Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Чаплыгина Людмила Валерьевна
Рождение ребёнка
29.11.2022
Дочь: Чаплыгина Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Чаплыгина Людмила Валерьевна