Чаплыгин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.2009

Жена: Чаплыгина Людмила Валерьевна

Рождение ребёнка
27.06.2011

Дочь: Чаплыгина Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Чаплыгина Людмила Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.11.2022

Дочь: Чаплыгина Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Чаплыгина Людмила Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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