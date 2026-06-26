Княгиня Волконская (Сенявина) СОЛОМОНИДА ЕЛИСЕЕВНА Около 1670 — найти родственников по фамилии на Familio

Княгиня Волконская (Сенявина) СОЛОМОНИДА ЕЛИСЕЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1670

умерла Неизвестно

Супруги
Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ1670 г.р.
Дети
Князь Волконский АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ1692 г.р.
Князь Волконский МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ1692 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1692

Сын: Князь Волконский АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1692

Сын: Князь Волконский МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1710

Сын: Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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