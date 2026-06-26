Княгиня Волконская (Сенявина) СОЛОМОНИДА ЕЛИСЕЕВНА
женский, родилась Около 1670
умерла Неизвестно
Супруги
Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ1670 г.р.
Дети
Князь Волконский АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ1692 г.р.
Князь Волконский МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ1692 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1692
Сын: Князь Волконский АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1692
Сын: Князь Волконский МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1710
Сын: Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Волконский ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Смерть
Неизвестно