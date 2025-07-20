Корытов (Корытов) Григорий 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Корытов (Корытов) Григорий

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1900, Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд

умер 1950, г. Астрахань

Отец
Корытов (Корытов) Василий1857 г.р.
Мать
Корытова ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Корытова (Корытова) ТамараНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Корытов (Корытов) Василий

Мать: Корытова Екатерина

Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корытова (Корытова) Тамара

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1950
г. Астрахань

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