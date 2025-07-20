Корытов (Корытов) Григорий
мужской, родился 1900, Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
умер 1950, г. Астрахань
ОтецКорытов (Корытов) Василий1857 г.р.
МатьКорытова ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Корытова (Корытова) ТамараНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Корытов (Корытов) Василий
Мать: Корытова Екатерина
Смердово, Ильинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корытова (Корытова) Тамара
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1950
г. Астрахань