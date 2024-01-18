Золотов Михей Захаров
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения14.08.1751
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1751
Отец: Золотов Захар Федоров
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мавра Михеева
Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
После 1822
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское