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Золотов Михей Захаров

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

14.08.1751

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1751

Отец: Золотов Захар Федоров

Мать: Золотова Наталья Степанова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мавра Михеева

Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1783

Сын: Золотов Никифор Михеев

Мать ребёнка: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
После 1822
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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