Полозов Анатолий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозов Анатолий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Полозова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Полозова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Антон Анатольевич

Мать ребёнка: Полозова Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозова Надежда Дмитриевна