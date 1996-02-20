Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Капитонова) Людмила Ивановна
(Капитонова) Людмила Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1996
Пол
Женский
Отец
Капитонов Иван Геннадьевич
1962 г.р.
Мать
Капитонова (Мулгачёва) Зоя Николаевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1996
Отец:
Капитонов Иван Геннадьевич
Мать:
Капитонова Зоя Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия