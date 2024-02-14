(Нуриева) Исламия
Место рожденияд.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения11.10.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1934
Отец: Нуриев Абузяр Нуриевич
Мать: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мингалиев Галимзян
Отец ребёнка: Мингалиев Мубин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мингалиев Мубин
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мингалиев Мубин
Смерть
Неизвестно