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(Нуриева) Исламия

Место рождения

д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

11.10.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1934

Отец: Нуриев Абузяр Нуриевич

Мать: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингалиев Галимзян

Отец ребёнка: Мингалиев Мубин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингалиев Мубин

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингалиев Мубин

Смерть
Неизвестно

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