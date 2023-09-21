Шмидтбергер Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидтбергер Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1925

Дочь: Шмидтбергер Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмидтбергер Альберт Антонович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Фрида Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кречман Вера Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
1937
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