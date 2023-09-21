Шмидтбергер Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1925
Дочь: Шмидтбергер Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмидтбергер Альберт Антонович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Фрида Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кречман Вера Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
1937