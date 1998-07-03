(Эпова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эпова) Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1950

Дата смерти

03.07.1998

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950

Отец: Эпов Владимир Иванович

Мать: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.07.1998

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