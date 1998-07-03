(Эпова) Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1950
Дата смерти03.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.1998