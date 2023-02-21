Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Москаленко Анна
Отец ребёнка: Турчин Роман
Рождение ребёнка
08.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турчин Григорий
Отец ребёнка: Турчин Роман
Бердск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турчин Михаил
Отец ребёнка: Турчин Роман
Смерть
Неизвестно