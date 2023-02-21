Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Москаленко Анна

Отец ребёнка: Турчин Роман

Рождение ребёнка
08.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турчин Григорий

Отец ребёнка: Турчин Роман

Бердск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турчин Михаил

Отец ребёнка: Турчин Роман

Смерть
Неизвестно
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