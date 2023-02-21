Набережнев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набережнев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982

Отец: Набережнев Виктор

Мать: Ирина

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