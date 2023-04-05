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Гедеонов Петр Иванович
Гедеонов Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Пол
Мужской
Отец
Гедеонов Иван Дмитриевич
1781 г.р.
Мать
Гедеонова (Гедеонова) Екатерина Александровна
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Гедеонов Иван Дмитриевич
Мать:
Гедеонова Екатерина Александровна
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