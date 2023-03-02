Фомичев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1872

Дата смерти

02.12.1877

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1872

Отец: Фомичев Ермолай

Мать: Екатерина

Смерть
02.12.1877
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