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Фомичев Иван
Фомичев Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.1872
Дата смерти
02.12.1877
Пол
Мужской
Отец
Фомичев Ермолай
Мать
Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1872
Отец:
Фомичев Ермолай
Мать:
Екатерина
Смерть
02.12.1877
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