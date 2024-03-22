Мальгин (По Метрике Камышин) Петр Стратонидович (Строконидович)
Место рождения
Дата рождения19.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
19.12.1879
Отец: Мальгин Стратоник Матеевич
Про фамилию Камышин указано в ГАСо 739/1/33
Призыв на военную службу
1901
ГАСо 73/1/33 Православный, русский, холост , неграмотный, хлебопашеством Отец 49 лет Михаил 27 лет (был на службе 1894. Отныне в запасе) Ира. 26 лет
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Мальгина Анна Петровна
Мать ребёнка: Мальгина Апполинария Яковлевна(?)
У Петра интересная запись в МК "Крестьянин Петр Стратонилдович Мальгин он же Камышин и его законная жена ГАСО https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/809186
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Мальгина Апполинария Яковлевна(?)
ГАСО 730/1/118 упоминая об отце
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мальгин (?)Чурбин
Мать ребёнка: Мальгина Апполинария Яковлевна(?)
ГАСО 730/1/118 упоминая об отце
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мальгин Матвей(?) Петрович
Мать ребёнка: Мальгина Апполинария Яковлевна(?)
ГАСО 730/1/118 упоминая об отце
Лечение в госпитале
18.07.1915
37 лет женат рядовой часть: 33 Аболнский полк Ранение: тяжелое, огнестрельное (ружье), конечн. верхние
Ранение
18.07.1915
Ранение: тяжелое, огнестрельное (ружье), конечн. верхние
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно