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(Germ) Frances R

Место рождения

Jugoslavia

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Jugoslavia
Рождение ребёнка
09.12.1920

Дочь: Julia Mary

Отец ребёнка: Vertocnik Louis L

Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
3904 Saint Clair Avenue, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Смерть
Неизвестно