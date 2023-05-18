(Germ) Frances R
Место рожденияJugoslavia
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Jugoslavia
Рождение ребёнка
09.12.1920
Дочь: Julia Mary
Отец ребёнка: Vertocnik Louis L
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
3904 Saint Clair Avenue, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Смерть
Неизвестно