Усов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1928
Дата смерти09.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928
Бракосочетание
04.10.1951
Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.12.1952
Рождение ребёнка
12.02.1954
Рождение ребёнка
?.06.1956
Дочь: (Усова) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Усова (Кадушкина) Мария Петровна
п. Озерный
Рождение ребёнка
21.06.1957
п. Озерный
Рождение ребёнка
07.01.1962
Смерть
09.10.2021
п. Озерный
Причина смерти: Инсульт