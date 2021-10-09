Усов Николай Яковлевич 18.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1928

Дата смерти

09.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928

Отец: Усов Яков Кузьмич

Мать: Усова (Сонина) Надежда Семеновна

Бракосочетание
04.10.1951

Жена: Усова (Кадушкина) Мария Петровна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Кадушкина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Кадушкина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
?.06.1956

Дочь: (Усова) Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Усова (Кадушкина) Мария Петровна

п. Озерный
Рождение ребёнка
21.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Кадушкина) Мария Петровна

п. Озерный
Рождение ребёнка
07.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Кадушкина) Мария Петровна

Смерть
09.10.2021
п. Озерный
Причина смерти: Инсульт

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