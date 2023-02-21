Плесовских Анастасия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Плесовских Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.08.1904
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Плесовских Александр Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно