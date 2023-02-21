Плесовских Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Анастасия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Плесовских Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Плесовских Александр Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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