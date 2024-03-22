Дорохина Клавдия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Дорохин Иосиф Алексеевич
Мать: Дорохина Мария
Раскулачивание
12.12.1931
Родилась в 1927 г. Проживала: Алтайский кр.. Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл. Источник: УВД Томской обл... Показать все
Смерть
Неизвестно