Дорохина Клавдия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохина Клавдия Иосифовна

Дорохина Клавдия Иосифовна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Дорохин Иосиф Алексеевич

Мать: Дорохина Мария

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Раскулачивание
12.12.1931
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Родилась в 1927 г. Проживала: Алтайский кр.. Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл. Источник: УВД Томской обл... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close