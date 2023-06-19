Полюдова Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Вежнина Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Галанова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Мавра Кирилловна
Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно