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Полюдова Мавра Петровна

Место рождения

Удельно-Дуваней, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Удельно-Дуваней, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Вежнина Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Галанова Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Мавра Кирилловна

Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1748

Сын: Полюдов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Полюдов Кирила Васильевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Кирила Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан