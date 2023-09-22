Юрасов Захар Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасов Захар Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Юрасов Гавриил Родионович

Мать: Юрасова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрасова Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Прасковья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Подмаслово, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Похороны
1971
Черкаск
Смерть
1973
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