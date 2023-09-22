Юрасов Захар Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подмаслово, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Похороны
1971
Черкаск
Смерть
1973