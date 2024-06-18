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Шамов Гавриил Тимофеевич

Место рождения

село Рассказиха, Первомайского района, Алтайского края

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шамов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамова Лидия Гавриловна

Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамова Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
05.02.1950

Дочь: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна

Смерть
?.04.1954
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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