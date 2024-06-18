Шамов Гавриил Тимофеевич
Место рождениясело Рассказиха, Первомайского района, Алтайского края
Дата рождения1907
Дата смерти?.04.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шамов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамова Лидия Гавриловна
Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамова Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1950
Дочь: Романенко (Шамова) Нина Гавриловна
Мать ребёнка: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна
Смерть
?.04.1954
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край