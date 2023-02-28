Толстиков Олег Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстиков Олег Викторович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

23.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1929
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
23.09.1971
Москва, город федерального значения Москва
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