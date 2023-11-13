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Пищугина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пищугина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пищугина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пищугин Нефед Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пищугина Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пищугин Николай Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищугин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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