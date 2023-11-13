Пищугина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пищугина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пищугина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пищугина Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пищугин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно