Слукинов Симеон Максимович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1848
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1885
Сын: Слукинов сергей Семенович
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Симеоновна
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Слукинов Прокопий Симеонович
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Смерть
Неизвестно