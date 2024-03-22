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Слукинов Симеон Максимович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1848

Жена: Слукинова Анисия Евфимовна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
1859

Отец: Слукинов Максим Елисеевич

Мать: Слукинова Агриппина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Слукинов сергей Семенович

Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Симеоновна

Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Слукинов Прокопий Симеонович

Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна

Смерть
Неизвестно
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