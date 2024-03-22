Казаков ИВАН Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков ИВАН Петрович

Место рождения

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ПЕТР

Мать: не указана

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Рождение ребёнка
04.07.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Смерть
Неизвестно
Вишневая Поляна, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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