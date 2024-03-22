Казаков ИВАН Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ПЕТР
Рождение ребёнка
28.07.1889
Рождение ребёнка
14.01.1891
Рождение ребёнка
04.07.1894
Рождение ребёнка
31.03.1901
Рождение ребёнка
19.09.1902
Рождение ребёнка
03.07.1905
Рождение ребёнка
18.11.1908
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Рождение ребёнка
27.07.1911
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Смерть
Неизвестно