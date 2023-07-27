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(Идрисова) Шарваджан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ишметов Идрис

Мать: Бакиева Шарбана

Смерть
Неизвестно
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