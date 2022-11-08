Корзенёва Марья Степановна
женский, родилась Вычислено 1808
умерла 13.06.1882, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Дети
Корзенёв Иларион ТимофеевичВычислено 1834 г.р.
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Место
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Корзенёв Иларион Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Александрович
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Смерть
13.06.1882
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд