Корзенёва Марья Степановна Вычислено 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Корзенёва Марья Степановна

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

женский, родилась Вычислено 1808

умерла 13.06.1882, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

Дети
Корзенёв Иларион ТимофеевичВычислено 1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Корзенёв Иларион Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Александрович

Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

Смерть
13.06.1882
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

Умерла вдовой в возрасте 74 года от старости МК 1882г –записи об умерших: Л.136об-№ 16- июнь 13/15- деревни Трясучева крестьянская вдова Марья Степанова -74 года – от старости

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