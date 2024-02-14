Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович

Место рождения

д.Н-Ялчикаево, Куюргазинского района

Дата рождения

1913

Дата смерти

24.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

Мать: Мурзагулова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова (Нигматуллина) Гульюза

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1988061079/
Смерть
24.11.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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