Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович
Место рожденияд.Н-Ялчикаево, Куюргазинского района
Дата рождения1913
Дата смерти24.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
Мать: Мурзагулова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1988061079/
Смерть
24.11.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно