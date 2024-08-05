Иванова Аграфена (Агриппина) Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти27.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Иванова Матрёна Антиповна
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Иванова Марья Антиповна
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
10.11.1850
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
08.11.1852
Сын: Иванов Григорий Антипович
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
09.11.1854
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
02.04.1857
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
30.04.1863
Дочь: Иванова Елена Антиповна
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Рождение ребёнка
03.12.1866
Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович
Смерть
27.03.1886
Причина смерти - от старости в возрасте 64 года