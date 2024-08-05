Иванова Аграфена (Агриппина) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Аграфена (Агриппина) Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

27.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Антип Герасимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иванов Корнило Антипович

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Иванова Матрёна Антиповна

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Иванова Марья Антиповна

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1850

Сын: Иванов Михаил Антипович

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1852

Сын: Иванов Григорий Антипович

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1854

Сын: Иванов Степан Антипович

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1857

Сын: Иванов Иван Антипович

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1863

Дочь: Иванова Елена Антиповна

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1866

Сын: Иванов Данил Антипович

Отец ребёнка: Иванов Антип Герасимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.03.1886
Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти - от старости в возрасте 64 года

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