(Rägo) Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Rägo) Emilie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1875

Дата смерти

06.04.1875

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1875

Отец: Rago Ado

Мать: Rägo Hödre Jüri Ann

Смерть
06.04.1875
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