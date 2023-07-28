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(Rägo) Emilie
(Rägo) Emilie
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.1875
Дата смерти
06.04.1875
Пол
Женский
Отец
Rago Ado
1820 г.р.
Мать
Rägo (Tann) Hödre Jüri Ann
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1875
Отец:
Rago Ado
Мать:
Rägo Hödre Jüri Ann
Смерть
06.04.1875
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