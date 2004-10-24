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Кушнир Ида Гирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1930

Дата смерти

24.10.2004

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.1954

Дочь: Белобородова Ольга Ароновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Биробиджан
Рождение ребёнка
28.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Биробиджан
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Смерть
24.10.2004
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