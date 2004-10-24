Кушнир Ида Гирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1930
Дата смерти24.10.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1954
Дочь: Белобородова Ольга Ароновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Биробиджан
Рождение ребёнка
28.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Биробиджан
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Смерть
24.10.2004