Сентеева Валентина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентеева Валентина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1956

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956

Отец: Сентеев Платон Васильевич

Мать: Сентеева Мария Федоровна

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