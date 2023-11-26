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Сентеева Валентина Платоновна
Сентеева Валентина Платоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1956
Пол
Женский
Отец
Сентеев Платон Васильевич
1931 г.р.
Мать
Сентеева Мария Федоровна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956
Отец:
Сентеев Платон Васильевич
Мать:
Сентеева Мария Федоровна
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