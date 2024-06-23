Сандирякова (Архандеева) Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архандеев Андрей
Мать: Архандеева Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1947
Рождение ребёнка
08.12.1951
Рождение ребёнка
03.08.1953
Сын: Сандиряков Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович
Рождение ребёнка
21.10.1956
Сын: Сандиряков Константин Семёнович
Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович
Рождение ребёнка
10.11.1961
Смерть
Неизвестно