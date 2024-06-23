Сандирякова (Архандеева) Клавдия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сандирякова (Архандеева) Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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1953 г.р.
1956 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архандеев Андрей

Мать: Архандеева Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Семен Захарович

Рождение ребёнка
10.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович

Рождение ребёнка
08.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович

Рождение ребёнка
03.08.1953

Сын: Сандиряков Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович

Рождение ребёнка
21.10.1956

Сын: Сандиряков Константин Семёнович

Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Семен Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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