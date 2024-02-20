Хорин Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорин Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
24.06.2006

Дочь: Хорина Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Хорина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
20.03.2015

Дочь: Хорина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Хорина Татьяна Владимировна

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