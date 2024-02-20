Хорин Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.2006
Дочь: Хорина Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Хорина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
20.03.2015
Дочь: Хорина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Хорина Татьяна Владимировна