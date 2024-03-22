Халимя Сафа Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимя Сафа Кызы

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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