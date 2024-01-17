Иванова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Аркадьевна
Отец ребёнка: Иванов Аркадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Иванов Аркадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно