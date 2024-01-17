Иванова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

эч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Аркадьевна

Отец ребёнка: Иванов Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Иванов Аркадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Аркадий Николаевич

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