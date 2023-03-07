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Урванцева Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1978

Отец: Шалыгин Александр Константинович

Мать: Шалыгина Валентина Владимировна

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