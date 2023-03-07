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Урванцева Татьяна Александровна
Урванцева Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1978
Пол
Женский
Отец
Шалыгин Александр Константинович
1950 г.р.
Мать
Шалыгина Валентина Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1978
Отец:
Шалыгин Александр Константинович
Мать:
Шалыгина Валентина Владимировна
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