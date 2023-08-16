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Сташкина Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963

Отец: Сташкин Николай Ябатырович

Мать: Сташкина Тамара Федосеевна

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