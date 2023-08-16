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Сташкина Зинаида Николаевна
Сташкина Зинаида Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.1963
Пол
Женский
Отец
Сташкин Николай Ябатырович
1931 г.р.
Мать
Сташкина Тамара Федосеевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963
Отец:
Сташкин Николай Ябатырович
Мать:
Сташкина Тамара Федосеевна
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