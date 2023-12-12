Анненков Валентин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анненков Егор Иванович
Мать: Анненкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1810
Дочь: Каменская Елизавета Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анненков Александр Валентинович
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Капитан в отставке
Смерть
Неизвестно