Анненков Валентин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненков Валентин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анненков Егор Иванович

Мать: Анненкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1810

Дочь: Каменская Елизавета Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анненков Александр Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Капитан в отставке
Смерть
Неизвестно
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