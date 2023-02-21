Акулина Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Семен Понкратов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Понкратов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ефрем Семенов

Отец ребёнка: Семен Понкратов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Николай Семенов

Отец ребёнка: Семен Понкратов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Понкратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Понкратов

Смерть
Неизвестно
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