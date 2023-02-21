Акулина Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Семен Понкратов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Понкратов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ефрем Семенов
Отец ребёнка: Семен Понкратов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Николай Семенов
Отец ребёнка: Семен Понкратов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Понкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Понкратов
Смерть
Неизвестно