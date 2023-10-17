Дементьева Софья (Анисья) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева Софья (Анисья) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1876 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1876 ст.

Отец: Алексей Максимович

Мать: Параскева Николаевна

Бракосочетание
27.09.1892 ст.

Муж: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
30.07.1894 ст.

Сын: Дементьев Василий Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.

Сын: Дементьев Василий Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Дочь: Кулагина Василиса (Васса) Федоровна

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1906 ст.

Дочь: Дементьева Харитина Федоровна

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1909 ст.

Сын: Дементьев Борис Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.

Сын: Дементьев Василий Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.

Сын: Дементьев Иван Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович

Смерть
1946
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