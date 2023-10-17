Дементьева Софья (Анисья) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1876 ст.
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1876 ст.
Отец: Алексей Максимович
Мать: Параскева Николаевна
Бракосочетание
27.09.1892 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.
Дочь: Кулагина Василиса (Васса) Федоровна
Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1906 ст.
Дочь: Дементьева Харитина Федоровна
Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1909 ст.
Сын: Дементьев Борис Федорович
Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Дементьев Федор Петрович
Смерть
1946