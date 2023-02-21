Федотова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович
Рождение ребёнка
28.05.1928
Дочь: Илюшина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумкина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович
Смерть
1955