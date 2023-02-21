Федотова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Федотов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович

Рождение ребёнка
28.05.1928

Дочь: Илюшина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумкина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Иван Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Павел Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Архипович

Смерть
1955
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