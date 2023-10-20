Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Евдокия (Авдотья) Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857