Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Иван Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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