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(Roos) Marre
(Roos) Marre
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1864
Дата смерти
23.04.1877
Пол
Женский
Отец
Roos Siim
1828 г.р.
Мать
Roos (Liiwo) Leena
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1864
Отец:
Roos Siim
Мать:
Roos Leena
Смерть
23.04.1877
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