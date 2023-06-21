(Roos) Marre — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Roos) Marre

(Roos) Marre

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1864

Дата смерти

23.04.1877

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1864

Отец: Roos Siim

Мать: Roos Leena

Смерть
23.04.1877