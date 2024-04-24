Русаков Тимофей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1913
Дата смерти21.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1936
Дочь: Петухова (Русакова) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Русакова (Никулина) Прасковья Родионовна
Рождение ребёнка
17.03.1941
Дочь: Погудина (Русакова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Русакова (Никулина) Прасковья Родионовна
Смерть
21.04.1942