Русаков Тимофей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Тимофей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1913

Дата смерти

21.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1936

Дочь: Петухова (Русакова) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Русакова (Никулина) Прасковья Родионовна

Рождение ребёнка
17.03.1941

Дочь: Погудина (Русакова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Русакова (Никулина) Прасковья Родионовна

Смерть
21.04.1942

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